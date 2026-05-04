Axios: ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilere doğrudan eşlik etmeyecek

ABD Donanmasının, duyurulan "Özgürlük Projesi" kapsamında, olası İran saldırılarına karşı gemilerin "yakınında" bulunacağı ve seyrüsefer rotaları hakkında bilgi sağlayacağı öne sürüldü

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım edeceğine ilişkin açıklamasının ardından ABD Donanmasının bu gemilere doğrudan eşlik etmek yerine "yakınlarında" seyredeceği ve bilgi sağlayacağı iddia edildi.

Axios platformunun haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle gemi trafiğinin sert şekilde düştüğü Hürmüz Boğazı'na ilişkin "Özgürlük Projesi" ele alındı.

İki ABD'li yetkili, yaptıkları açıklamada, bu projenin, ABD Donanmasının, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere doğrudan eşlik etmesini içermediğini söyledi.

Yetkililerden biri, ABD Donanmasının, "İran tarafından gelecek olası bir saldırıyı önlemek" için bu gemilerin "yakınlarında" olacağını dile getirdi.

Yetkililer, ABD Donanmasının, ticari gemilere, boğazdaki "en iyi" ve "İran ordusunca mayın dizilmemiş" seyrüsefer rotaları hakkında bilgi sağlayacağını ifade etti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik "Özgürlük Projesi"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullanmıştı.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bu sürece 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle askeri destek sağlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
