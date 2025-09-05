Haberler

AWS Yetkilisi, Bosna Hersek'te Gazze Protestosuyla Karşılaştı

Amazon Web Services'in yetkilisi Jeff Barr, Bosna Hersek'te düzenlenen bir programda yaptığı konuşma sırasında, AWS'nin İsrail ordusuyla işbirliği yaparak Gazze'deki soykırıma destek verdiği gerekçesiyle protesto edildi. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak 'Özgür Filistin' sloganları attı.

Amazon'un bulut bilişim hizmetleri sunan iştiraki Amazon Web Services'in (AWS) yetkililerinden Jeff Barr, Bosna Hersek'te katıldığı programda AWS'nin İsrail ordusuyla işbirliği yaparak Gazze'deki soykırıma destek verdiği gerekçesiyle protesto edildi.

AWS yetkililerinden Barr, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir otelde düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı.

Bosna Hersekli bir grup, AWS'nin Gazze'deki soykırıma destek verdiği gerekçesiyle Barr'ın konuşmasını yarıda kesti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, "Özgür Filistin" sloganları attı.

"Gazze Hareketi" isimli grup da salonda "AWS soykırıma yatırım yapıyor" yazılı döviz açtı.

Grubun, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in AWS ile hiçbir işbirliğini kabul etmediklerini belirterek, İsrail'e her türlü silah ihracatının yasaklanması talebinde bulunuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, grubun güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldığı görüldü.

Bu arada, İsrail ordusunun Gazze ve Filistinlilere ilişkin bilgilerin depolanmasında Amazon bulut sunucularını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
