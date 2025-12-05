Avusturya'da koalisyon hükümetindeki SPÖ, Filistin Devleti'nin tanınması için çalışacağını açıkladı

Avusturya'da koalisyon hükümetinde yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yönetimi, "Hamas silahsızlandırılıp iktidardan uzaklaştırıldığında, Filistin Devleti'nin uluslararası hukukta tanınması için çalışacağını" belirten bildiriyi oy birliğiyle onayladı.

SPÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, SPÖ Yönetim Kurulu, "İki devletli çözüm temelinde Orta Doğu'da sürdürülebilir barış ve güvenlik için" başlıklı bildiriyi oy birliğiyle kabul etti.

Bildiride, "SPÖ, Hamas ve müttefik gruplar silahsızlandırılıp iktidardan uzaklaştırıldığında, Kanada modelini örnek alarak Filistin Devleti'nin uluslararası hukukta tanınması için çalışacaktır." ifadesine yer verildi.

İsrail ile dayanışma ve Filistin Devleti'nin tanınmasının "birbiriyle çelişen kavramlar olmadığına" işaret edilen bildiride, İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışa ulaşmanın tek gerçekçi yolunun iki devletli çözüm olduğu vurgulandı.

"Tanıma, yalnızca siyasi mesaj değil, aynı zamanda kendi ilkelerimizle tamamen uyumlu bir adımdır"

Bildirinin duyurulduğu açıklamada, SPÖ Federal Genel Sekreteri Klaus Seltenheim'in konuya ilişkin ifadelerine yer verildi.

Seltenheim, şunları kaydetti:

"Avusturya'nın Orta Doğu çatışmasındaki pozisyonu, modası geçmiş ve uluslararası hukuka aykırı statükoyu desteklemektedir. SPÖ'nün Filistin'i tanıması, iki devletli çözümü hayatta tutmak için önemli bir siyasi mesajdır. Birleşmiş Milletlere ev sahipliği yapan bir ülke olarak, uluslararası hukukun üstünlüğünün yanında yer almak konusunda özellikle yükümlülüğümüz bulunuyor. Bu nedenle tanıma, yalnızca siyasi bir mesaj değil, aynı zamanda kendi ilkelerimizle tamamen uyumlu bir adımdır."