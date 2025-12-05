Haberler

Avusturya'da koalisyon hükümetindeki SPÖ, Filistin Devleti'nin tanınması için çalışacağını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'daki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), Hamas'ın silahsızlandırılması ve iktidardan uzaklaştırılmasının ardından Filistin Devleti'nin uluslararası hukukta tanınması için çalışacağını bildirdi. SPÖ, bu konuyu iki devletli çözüm çerçevesinde sürdürülebilir barışın sağlanması için kritik bir adım olarak görmektedir.

Avusturya'da koalisyon hükümetinde yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yönetimi, "Hamas silahsızlandırılıp iktidardan uzaklaştırıldığında, Filistin Devleti'nin uluslararası hukukta tanınması için çalışacağını" belirten bildiriyi oy birliğiyle onayladı.

SPÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, SPÖ Yönetim Kurulu, "İki devletli çözüm temelinde Orta Doğu'da sürdürülebilir barış ve güvenlik için" başlıklı bildiriyi oy birliğiyle kabul etti.

Bildiride, "SPÖ, Hamas ve müttefik gruplar silahsızlandırılıp iktidardan uzaklaştırıldığında, Kanada modelini örnek alarak Filistin Devleti'nin uluslararası hukukta tanınması için çalışacaktır." ifadesine yer verildi.

İsrail ile dayanışma ve Filistin Devleti'nin tanınmasının "birbiriyle çelişen kavramlar olmadığına" işaret edilen bildiride, İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışa ulaşmanın tek gerçekçi yolunun iki devletli çözüm olduğu vurgulandı.

"Tanıma, yalnızca siyasi mesaj değil, aynı zamanda kendi ilkelerimizle tamamen uyumlu bir adımdır"

Bildirinin duyurulduğu açıklamada, SPÖ Federal Genel Sekreteri Klaus Seltenheim'in konuya ilişkin ifadelerine yer verildi.

Seltenheim, şunları kaydetti:

"Avusturya'nın Orta Doğu çatışmasındaki pozisyonu, modası geçmiş ve uluslararası hukuka aykırı statükoyu desteklemektedir. SPÖ'nün Filistin'i tanıması, iki devletli çözümü hayatta tutmak için önemli bir siyasi mesajdır. Birleşmiş Milletlere ev sahipliği yapan bir ülke olarak, uluslararası hukukun üstünlüğünün yanında yer almak konusunda özellikle yükümlülüğümüz bulunuyor. Bu nedenle tanıma, yalnızca siyasi bir mesaj değil, aynı zamanda kendi ilkelerimizle tamamen uyumlu bir adımdır."

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.