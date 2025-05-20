Avusturya'dan Netanyahu'ya Gazze Uyarısı: Uluslararası Hukuka Saygı Gösterilmeli

Avusturya'dan Netanyahu'ya Gazze Uyarısı: Uluslararası Hukuka Saygı Gösterilmeli
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Avusturya Başbakanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal edeceğine yönelik açıklamasını eleştirerek, Gazze'nin Filistin toprağı olarak kalması gerektiğini vurguladı. Başbakan Christian Stocker'ın durumu görüşmek üzere Netanyahu ile gerçekleştireceği telefon görüşmesi öncesinde yapılan açıklamada, uluslararası hukuka ve sivil yaşamın korunmasına dikkat çekildi.

Avusturya Başbakanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal edeceklerine ilişkin açıklamasına yönelik, "Uluslararası hukuk açıktır. Gazze, Filistin toprağı olarak kalmalıdır. Zorla yurdundan çıkarılma kabul edilemez." eleştirisinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker'ın İsrail Başbakanı Netanyahu??????? ile bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesi öncesinde Başbakanlık Ofisinden görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal edeceklerine ilişkin sözleri eleştirilerek, "Uluslararası hukuk açıktır. Gazze, Filistin toprağı olarak kalmalıdır. Zorla yurdundan çıkarılma kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın gelecekte Gazze'nin yönetiminde yer almaması gerektiği kaydedilen açıklamada, gerçekçi, uluslararası hukuka uygun, uluslararası toplum ve Filistin yönetiminin katılımıyla bir çözüm bulunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Nihai olarak ateşkese dönmek zorundayız, her iki taraftan da çok sayıda sivil kurban verildi." ifadesine yer verilirken, Gazze halkının uluslararası yardımlara tam erişim sağlaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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