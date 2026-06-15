Avusturya, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'e yönelik AB yaptırımları uygulanmasını destekliyor

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yaptırım uygulamasını desteklediklerini belirtti.

Meinl-Reisinger, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Bakan Meinl-Reisinger, Ben-Gvir'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve aralarında Avusturyalıların da bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kabul edilemez şekilde davrandığını hatırlattı.

Meinl-Reisinger, bunun hoş karşılanamayacağını dile getirerek, "Çok net bir şekilde söylüyorum ki İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlardan yana tavır alacağım." dedi.

Öte yandan, Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Meri Disoski yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger'in nihayet aşırı sağcı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'e karşı AB yaptırımlarını desteklemesi iyi bir şey." diye konuştu.

Disoski, Ben-Gvir'e yönelik yaptırımların gerekliliğinin son derece açık olduğunu belirterek, diğer ülkelerin bu konuda çoktan gerekli önlemleri de aldığını kaydetti.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, X'teki hesabından 19 Mayıs'ta, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin bir araya geldiği AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelik olası yaptırımlar ele alınmıştı.

Almanya'nın, toplantıda yaptırım listesinin yalnızca Ben-Gvir ile sınırlandırılmasını savunduğu, Smotrich'in liste dışında bırakılmasında ısrar ettiği öğrenilmişti.

Çekya'nın ise Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlara da karşı çıkan tek üye ülke olduğu belirtilmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bugün yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'e yaptırımın birçok ülke tarafından önerildiğini ancak oy birliği bulunmadığını söylemişti.

AB içinde bazı ülkeler, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında yaptıkları açıklamalar ve Filistinlilere yönelik söylemleri nedeniyle Ben-Gvir ve Smotrich'e karşı seyahat yasağı ve mal varlıklarını dondurma gibi yaptırımlar uygulanmasını savunurken, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor.