Avusturya'dan İsrail'in E1 Projesi'ne Kınama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya, İsrail'in Batı Şeria'daki E1 Projesi doğrultusunda onayladığı yeni konut inşaatını kınadı. Açıklamada, projenin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözümü tehlikeye attığı belirtildi.

Avusturya, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararını kınadı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Avusturya, İsrail'in Batı Şeria'nın E1 bölgesinde binlerce yeni konut biriminin inşasını onaylama kararını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu planın, uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözümün geleceğini kalıcı olarak tehlikeye atma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, İsrail hükümeti, bu kararı gözden geçirmeye çağırıldı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler

Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu

Yavaş'ı kahredecek iddia! Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.