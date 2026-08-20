Avusturya'da Piroteknik Fabrikasında Patlama: 1 Ağır Yaralı

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde piroteknik madde üreten bir işletmede meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Aşağı Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki piroteknik maddelerin üretildiği işletmede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından işletmeye ait bir binada alevler yükselirken, bölgeye acil yardım helikopteri, Kızılhaç bölge operasyon yönetimi, 5 ambulans ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı, işletmede bulunan kişiler de tahliye edildi.

Aşağı Avusturya İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Patlamanın meydana geldiği işletme, yüksek hassasiyetli piroteknik ateşleme sistemleri ve patlayıcı maddelerin üretimi konusunda faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA