Avusturya'da Filistin Destekçileri ORF Stüdyosunu İşgal Etti

Avusturya'da Filistin Destekçileri ORF Stüdyosunu İşgal Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin destekçileri, Avusturya'nın Tirol eyaletindeki ORF stüdyosunu işgal ederek Gazze'de süren soykırıma dair tarafsız haber yapma talebinde bulundu. Protesto esnasında eylemciler, ORF'nin durumu daha iyi yansıtmasını istedi ve bazı taleplerini iletti.

Avusturya'da Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin Tirol eyaletindeki stüdyosunu işgal ederek, Gazze'de süren soykırıma yönelik haberlerin daha tarafsız yapılmasını istedi.

Tirol Filistin İnisiyatifi tarafından düzenlenen protesto eyleminde, Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin Tirol bölge stüdyosuna girerek, stüdyoyu kısa süreliğine işgal etti.

Binanın çatısına büyük bir Filistin bayrağı asan Filistin destekçileri, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Binanın içinde yapılan açıklamada hem federal hükümet hem de ORF'den Gazze'de süren soykırımın durdurulması için harekete geçilmesi, özellikle İsrail'in 21 aydır sürdürdüğü aralıksız saldırılar neticesinde yaşanan insani krize yönelik daha tarafsız haber yapılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi istendi.

Gazze'deki soykırımın hafifletilmesine son verilmesi talebi

Tirol Filistin İnisiyatifinin paylaştığı yazılı metinde, Gazze'de süren soykırımın göz ardı edilerek "hafifleştirilmesine" son verilmesi talep edildi.

Metinde, "Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu, İsrail'in tutumunu soykırım olarak adlandırmalıdır. ORF tarafsız yayın yapmakla yükümlüdür. 7. maddeye göre, ORF, bölgesel, ulusal ya da uluslararası olaylara ilişkin tarafsız, güvenilir ve doğru bilgi paylaşmak durumundadır." ifadesine yer verildi.

Filistin destekçileri, 6 maddeden oluşan taleplerini ORF'nin bölge sorumlusu Georg Laich'e bildirdi.

Buna göre, basın yoluyla Gazze'de süren soykırımın "hafif gösterilmesine" son verilmesi, Filistin'deki basın mensuplarıyla dayanışma içinde olunması, Filistinlilere söz hakkı tanınması, toplumun ayrıştırılmasına son verilmesi gibi talepler sıralandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem barışçıl bir şekilde sona ererken, 9 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

Eylemi gerçekleştirenler arasında yer alan ve ismini belirtmek istemeyen Musevi asıllı bir aktivist, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ORF'nin Tirol stüdyosunu işgal ettik, çünkü devletin radyo ve televizyonunun 21 aydır Gazze'de süren soykırımdan bahsetmemesi ve İsrail'i kınamaması kabul edilebilir bir durum değil." görüşünü paylaştı.

Aktivist, kamu yayıncı kuruluşunun daha tarafsız ve aydınlatıcı haber yapması gerektiğini kaydetti.

ORF'nin Tirol Bölge Sorumlusu Georg Laich de Filistin destekçilerinin taleplerini dinlediklerini, halihazırda kurumlarının Orta Doğu ve Gazze'ye yönelik dengeli bir şekilde haber yaptığını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi

Ülke felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, 39 okul kapatıldı
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.