Haberler

Avusturya'da Çığ Felaketi: 8 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın Styria ve Salzburg eyaletlerinde meydana gelen çığ felaketi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Olay, 'Kara Cumartesi' olarak nitelendirildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

VİYANA, 18 Ocak (Xinhua) -- Avusturya'nın Styria ve Salzburg eyaletlerinde çığ altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Kronen Zeitung, "Kara Cumartesi" diye nitelendirdiği olaylarda Styria eyaletine bağlı Pusterwald bölgesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin bildirdiğine göre, ülkenin batısındaki Salzburg eyaletinde cumartesi günü meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde ise 5 kişi hayatını kaybetti.

İlk çığın öğle saatlerinden kısa süre sonra Bad Hofgastein bölgesinde 2.200 metre rakımda meydana geldiği ve açık arazide bulunan bir kişinin çığ altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İkinci olayda Grossarl Vadisi'ndeki Finsterkopf bölgesinde toplam 7 kişi çığ altında kaldı. Bu kişilerden dördü ölü bulunurken, üçü sağ kurtarıldı.

Bölgeye çok sayıda helikopter, arama kurtarma köpekleri, kriz müdahale birimleri, dağ polisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak