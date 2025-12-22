Avusturya'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletindeki bir camiye gece yarısı silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, polis, saldırının Hollabrunn kentinde yer alan Arnavutluk Kültür Derneğine ait bir camiye yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, gece yarısı gerçekleşen saldırı sırasında camide kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, faillerin kimliğine ilişkin henüz herhangi bir ipucu bulunmadığı ve saldırının arkasında aşırılıkçı bir amacın olup olmadığının da araştırıldığı bildirildi.

Dernek Başkan Yardımcısı Resul Ademi, yaptığı açıklamada, bugüne kadar kimseyle bir sorun yaşamadıklarını ve saldırıdan dolayı şoke olduklarını belirtti.

Ademi, dini kurumlar için daha fazla koruma gerektiğini ifade etti.

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) 17 Aralık'ta, geçen haftalarda kurumu hedef alan nefret mesajları ve tehdit mektuplarının arttığını açıklamıştı.