Viyana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Büyükelçi Gürsel Dönmez, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Askeri Ataşe Albay Serdar Mercan, devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın yanı sıra birçok ülkenin diplomatik temsilcisi ile askeri ataşesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

"Büyük Taarruz, Milli Mücadele'mizin en önemli ve son aşamasını teşkil etmektedir"

Büyükelçi Dönmez, açılış konuşmasında, 30 Ağustos'un Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Dönmez, "30 Ağustos 1922 günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, Milli Mücadele'mizin en önemli ve son aşamasını teşkil etmektedir. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli mihenk taşlarından biridir ve bu zaferle Türk milleti, esareti asla kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığı ile özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tarihe yazdırmıştır." dedi.

Büyükelçi Dönmez, İstiklal Savaşı'nın önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri, minnet ve şükranla andı.

Askeri Ataşe Albay Mercan da Almanca ve İngilizce olarak 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 30 Ağustos'a ilişkin video gösterimi yapıldı, devlet sanatçısı Gülsin Onay piyano resitali sundu.