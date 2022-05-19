Avusturya'da 15 Temmuz gazisine övünç madalyası takdim edildi - Haberler

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Ömer Uzun'a devlet övünç madalyası ve beratını takdim etti.

Büyükelçilik'te düzenlenen törene Ceyhun, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ve diplomatlar katıldı.

Törende konuşan Ceyhun, "Viyana'da yaşayan gazimiz sayın Ömer Uzun, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimine her onurlu Türk vatandaşı gibi anında tepki göstermiş, Trabzon ili Yomra ilçesinde hainlere karşı çıkarak ülkemize ve milletimize yapılan bu kalkışmanın başarısızlığa uğratılmasına çok değerli katkı yapmıştır." dedi.

Ceyhun, Türkiye'yi bir kaosa belki de bir iç savaşa sürükleyecek, milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimine hiç tereddüt etmeden karşı çıkan Uzun'un elindeki imkanları kullanarak direnişte bulunduğunu ve olay yerinde yarandığını anlattı.

Büyükelçi Ceyhun, Uzun'a takdim edilen övünç madalyasının Türk milletine yapılmış fedakarlık ve kahramanlığın bir nişanesi ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği en üst madalya olduğunun altını çizdi.

Darbecilere direnirken kolundan vuruldu

Olay geçesi yaşadıklarını anlatan Ömer Uzun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbecilere karşı yaptığı "sokağa çıkın" çağrısına uyarak yakın akrabalarıyla bulundukları ilçenin merkezine gittiklerini söyledi.

Uzun, burada toplanan vatandaşlarla darbe girişimine karşı gösteri düzenledikleri sırada ateş açıldığını, çok sayıda vatandaşın yaralandığını, kendisinin de sol kolundan vurulduğunu anlattı.

Hastanede 3 gün tedavi gördükten sonra koluna saplanan kurşunun çıkarıldığını ifade eden Uzun, tedavisinin Avusturya'da da sürdüğünü, yarasının iyileştiğini ancak merminin isabet ettiği yerin bazen ağrıdığını dile getirdi.

Uzun, "Vatan, millet, bayrak bizim için önde gelen hususlar, o nedenle feda olsun." diye konuştu.