Avusturya'da okullarda 14 yaş altındakilere başörtüsünü yasaklayan tasarının parlamentodan geçmesine tepki

Güncelleme:
Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), 14 yaş altındaki çocukların okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan tasarının onaylanmasına tepki göstererek kararı Anayasa Mahkemesine taşıyacağını bildirdi. Uluslararası Af Örgütü de kararı kınadı.

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), ülkede 14 yaş altındaki çocukların okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan tasarının parlamentonun onayını almasına tepki göstererek, kararın Anayasa Mahkemesine taşınacağını bildirdi.

Ulusal Konsey, okullarda 14 yaş altındaki çocukların başörtüsü giymesini yasaklayan tasarıyı oyladı.

Yeşiller Partisi hariç diğer partilerin lehte oy kullanmasıyla tasarı onaylandı.

Kurallara uymayan çocukların ebeveynlerine 150 ila 800 avro para cezası verilmesini de öngören düzenleme, yaptırımların 2026/2027 öğretim yılından itibaren uygulanabilmesine imkan tanıyor.

IGGÖ, Anayasa Mahkemesine başvuracak

IGGÖ'den kararın parlamentonun onayını almasının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, her türlü zorlamanın kesin olarak reddedildiği vurgulanarak, kendi inançları gereği başörtüsü takmak isteyen çocukların haklarının da savunulması gerektiği belirtildi.

Genel yasakların temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğinin altı çizilen açıklamada, bu tür genellemelerden, gönüllü olarak dini bir uygulamayı benimseyenlerin olumsuz etkilendiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Bugün kabul edilen düzenleme, dikkatli bir hukuki incelemenin ardından anayasa ve insan haklarıyla ilgili endişeler doğurduğundan IGGÖ, Anayasa Mahkemesine başvuracak." ifadesi yer aldı.

Öte yandan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IGGÖ Başkanı Ümit Vural, Avusturya kanunlarında İslam'ın resmen tanındığını, dolayısıyla dini özgürlüğü ihlal eden her yasayı anayasal olarak incelettirmekle yükümlü olduklarını kaydetti.

Çocukların "sembolik politikalara" değil, korunmaya, eğitime ve bilgilendirilmeye ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Vural, "Zorlamayı reddediyoruz. Özgürlüğü savunuyoruz. Her ikisini de her çocuk için." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Avusturya, kararı üzüntüyle karşıladı

Uluslararası Af Örgütü Avusturya'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tüm uyarılarımıza rağmen, Ulusal Konseyin ayrımcı başörtüsü yasağını onaylamasını üzüntüyle karşılıyoruz. Ayrımcılığın toplumumuzda yeri olmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana'nın 10'uncu Bölge Belediye Meclis Üyesi Muhammed Yüksek, AA muhabirine, bu yasanın, Müslüman karşıtlığını normalleştirdiğini ve ileride ırkçı saldırıları tetikleyebileceğini söyledi.

Yüksek, düzenlemenin, sadece dini özgürlükleri kısıtlamakla kalmadığını, aynı zamanda ülkedeki Müslüman toplumu açıkça hedef alan bir siyasi söylemin parçası haline geldiğini vurguladı.

Çok sayıda uzmanın uyarılarına rağmen alınan bu kararın endişe verici olduğunu ifade eden Yüksek, "Bugün söylemde başlayan ayrımcılık, yarın sokakta saldırıya dönüşebilir. Avrupa'daki geçmiş örnekler bunu açıkça gösteriyor. Eğer siyasiler sorumluluk almazsa, bu tür yasalar ırkçı grupları cesaretlendirebilir ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerinin artmasına zemin hazırlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi daha önce başörtüsü yasağını iptal etmişti

Avusturya Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm, 10 Eylül'de yapılan kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, hükümetin, 14 yaş altındaki çocukların okullarda başörtüsü takmasının yasaklanmasında anlaşmaya vardığını bildirmişti.

"Öğrenciler okula haç takarak gidebiliyor, başörtüsü takarak gidemiyorlarsa, eşitlik ilkesi ne ölçüde geçerli olabilir?" sorusuna yanıtında Plakolm, başörtüsünün "baskı sembolü" olduğunu ancak kipa veya haç takmanın baskı sembolü olmadığını savunmuştu.

Öte yandan Avusturya'da 2019'da koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesi başörtüsü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
