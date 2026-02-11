Haberler

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel özellikleri hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç, Juen'e Kültepe Kaniş-Karum'daki tarihi tabletlerin replikasını hediye etti.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bir dizi program kapsamında Kayseri'ye gelen Juen ve Avusturya'nın İstanbul Ticaret Ataşesi Gerhard Lackner'i makamında ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, nazik ziyaretlerinden dolayı Juen'e teşekkür etti.

Kentin tarihi ve kültürel özelliklerini anlatan Büyükkılıç, "Kayseri, uluslararası özellikleri ile ön plana çıkan önemli bir merkez. Bu güzel şehrimizde sizleri görmek, şehrimizin tanıtımına vesile olmanız hem de bu güzel ortamda tekrar şehrimizi, bizleri tanımanız bizler için anlamlı ve önemli." ifadelerini kullandı.

Juen de misafirperverliği için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, daha sonra Juen'e Kültepe Kaniş-Karum'da çıkan tarihi tabletlerin replikasını hediye etti.

Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter yardımcıları Fatih Temeltaş ile Ufuk Sekmen de katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500

