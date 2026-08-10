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Avusturya Başbakanı'ndan Erdoğan'a Övgü

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- "(Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için) Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz, sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz" "Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz"

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Stocker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stocker, Türkiye'nin çok önemli bir kilit ülke olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki Rusya'nın saldırı savaşının sona ermesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz, sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz. Ben bu konuda Avusturya'nın da sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum. Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin, bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Bu konu da yine sizin çabalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle Orta Doğu'da şiddet sarmalının ortadan kaldırılmasının tek çözümünün "diplomasi ve diyalog" olduğunu kaydeden Stocker, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı bir şekilde açılmasının ve seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının önemini vurgulayarak, bu konuda ülkesinin ve Türkiye'nin hem fikir olduğunu söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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