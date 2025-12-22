Avustralyalı aktivist Martin, Müslüman olma hikayesini anlattı Açıklaması

Yıllardır Filistin meselesiyle ilgilenen ve İslam dinini seçen Avustralyalı aktivist Robert Martin, "Kur'an-ı Kerim'in anlamını kavradığınızda, anlamını, güzelliğini, esnekliğini, herkese açık ve kucaklayıcı yapısını anladığınızda, herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz." dedi.

Avustralyalı aktivist Martin, Filistin meselesindeki tutumunu, Özgürlük Filosu'na katılmasını ve İslam dinini seçme hikayesini AA muhabirine anlattı.

Uzun yıllardır Filistin meselesiyle ilgilendiğini aktaran Martin, bu sürecin Filistinli bir arkadaşıyla tanışmasıyla başladığını ancak ilk zamanlarda Batı medyası ve hükümetlerinin açıklamalarını doğru kabul ettiğinden Filistinlilerin yaşadıklarına "gerçekten inanmadığını" söyledi.

Martin, 2014'te Filistin'e gittiğinde gördükleri karşısında şok olduğuna işaret ederek, Filistin halkının başına gelenlere bizzat tanık olduğunu ve bunun, düşündükçe aklını alt üst ettiğini vurguladı.

Dünyanın bu durumun devam etmesine nasıl izin verdiğine hayret ettiğini dile getiren Martin, 7 Ekim 2023'ten sonra Batı medyasının ve yönetimlerinin, İsrail'in yaptıklarına seyirci kaldığının altını çizdi.

İsrail'e Filistin'de "soykırım" yapması için adeta bir ruhsat verildiğini belirten Martin, binlerce insanın İsrail tarafından katledildiğini hatırlattı.

Filistinliler ile yaşadığı bazı anıları anlatan Martin, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli bir kızı ezerek öldürmesi, askerlerin "sıkıldıkları için" çocuklara ateş ederek engelli bırakması örneklerini verdi.

Avustralyalı aktivist, İsrail'in hesap vermesi için dünyanın ayağa kalkması gerektiğini vurgulayarak, "Dünya ayağa kalkmaya başladı ancak daha fazlasını, daha iyisini yapmalıyız." dedi.

Özgürlük Filosu'na katılması

Özgürlük Filosu ile Gazze'nin yaklaşık 80 kilometre açıklarında seyrederken İsrail askerleri tarafından "kaçırıldıklarını" söyleyen Martin, Aşdod'a götürüldüklerini belirtti.

Martin, teknelerden indiklerinde "sindirilmeleri" için "ağır silahlı kişilerle" karşılaştıklarını, İsrail güçlerinin kendilerine fiziksel ve psikolojik olarak saldırdığını ifade etti.

Burada bulundukları sürede defalarca çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını dile getiren Martin, "Bunu şaka gibi görüyorlardı, sanki yaptıkları sıradan bir şey gibi. Bu, Filistinlilerin yaşadıklarına dair bize çok küçük bile olsa bir fikir verdi." diye konuştu.

Martin, Avustralyalı kimliğine rağmen ülkesinin kendisine yardım etmediğini, bunun nedeninin "İsrail'den duyulan korku" olduğunu savundu.

İslam'ı seçme süreci

Yaklaşık 15 yıldır Müslümanların arasında olduğunu belirten Martin, bu insanların hepsinin çok iyi ve barıştan yana olduğunu vurguladı.

Martin, Müslümanların Filistin'in özgürlüğünden yana pozisyon aldığını ve hiçbir Müslümanın "ölüm ve katliam çağrısı yapmadığını" söyledi.

Avustralyalı aktivist, "10 yıl önce Kur'an-ı Kerim'i okudum ve okuduğum en muhteşem kitaplardan biri olduğunu düşündüm. Son birkaç ayda İslam'a çok daha yaklaştım ve benimsemeye karar verdim. Bire bir dersler alıyorum. Kur'an-ı Kerim'in anlamını kavradığınızda, anlamını, güzelliğini, esnekliğini, herkese açık ve kucaklayıcı yapısını anladığınızda, herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Hayatının geri kalanında İslam'ı ve Filistin meselesini anlatacağını vurgulayan Martin, bunu yapmamanın "sorumsuzluk" olduğunu kaydederek, "Filistin destekçisi olmak için hiç bu kadar doğru bir zaman olmamıştı." dedi.

İnsanların Filistin meselesinde daha fazla eğitilmesi gerektiğini belirten Martin, dünya çapında Filistin'e yönelik sevginin, "İsrail hükümetinden ve İsrail destekçilerinden duyulan korkudan" çok daha büyük olduğunun altını çizdi.

Martin, sözlerine "Özgür Filistin." diyerek son verdi.