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Avustralya'da hava trafik personel yetersizliği Sidney'de uçuşları aksattı

Avustralya'da hava trafik personel yetersizliği Sidney'de uçuşları aksattı
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Avustralya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Catherine King, Sidney Havalimanı'nda hava trafik hizmetleri personel yetersizliği nedeniyle yaşanan yüzlerce rötarı 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Airservices Australia'daki personel eksikliği cuma ve cumartesi günleri 250'den fazla uçuşun rötar yapmasına yol açtı. King, kurumun eylül ayından itibaren daha iyi bir görev çizelgesi uygulayacağını duyurdu.

SİDNEY, 10 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Catherine King pazartesi günü yaptığı açıklamada Sidney Havalimanı'nda yüzlerce rötara neden olan hava trafik hizmetleri personel yetersizliğinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Büyük havalimanlarına hava trafik kontrol hizmeti sağlayan devlet kurumu Airservices Australia'daki personel yetersizliği nedeniyle getirilen kalkış aralığı düzenlemesi, cuma ve cumartesi günleri Sidney kalkışlı 250'den fazla iç ve dış hat uçuşunda rötara yol açtı.

King yaptığı açıklamada, yaşanan aksaklıkların yolcular, personel ve havayolu şirketleri için ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtti.

King, "Sidney Havalimanı'nda son üç günde gördüğümüz rötarlar ve aksaklıklar kabul edilemez düzeydedir" dedi.

Pazartesi sabahı Airservices Australia'nın genel müdürüyle bir araya gelen King, kurumun eylül ayı başından itibaren Sidney'de daha iyi bir görev çizelgesi uygulamayı taahhüt ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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