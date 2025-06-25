Avustralya Polisi, 2001'deki İngiliz Turist Cinayeti İçin 500 Bin Dolar Ödül Açıkladı

Avustralya polisi, 2001'de öldürülen ve cesedi bulunamayan İngiliz turist Peter Falconio'nun kemik kalıntılarının bulunması konusunda bilgi sağlayana, 500 bin Avustralya doları ödül verileceğini açıkladı.

ABC News'ün haberine göre, Northern Territory eyaleti polisi, Temmuz 2001'de öldürülen ancak cesedi bulunamayan Falconio'nun kemik kalıntılarının bulunması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Polis yetkililerinden Mark Grieve, birilerinin, Falconio'ya ait kalıntıların bulunabilmesi için bilgi verebileceğini umduklarını, bu kişiye 500 bin Avustralya dolarına kadar ödül vereceklerini açıkladı.

Daha önce yaklaşık 250 bin Avustralya doları ödül vermeyi teklif ettiklerini, süreci hızlandırmak için miktarı artırdıklarını dile getiren Grieve, Falconio'yu öldüren Bradley John Murdoch'un, İngiliz turistin cesedini nereye sakladığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktığını bildirdi.

Falconio, otoyolda öldürülmüştü

İngiliz turist Falconio, 24 yıl önce, kız arkadaşı Joanne Lees ile Avustralya'ya gelmişti. Çift, Alice Springs kentinin 300 kilometre kuzeyinde bir otoyoldayken Bradley John Murdoch tarafından durdurulmuştu.

Arabasının motorunda bir sorun olduğunu söyleyen Murdoch, kendisiyle aracın arkasına gelen Falconio'yu ateş ederek öldürmüş, kız arkadaşı Lees'in ise ellerini bağlayıp başını örtmüştü.

Lees, Murdoch'tan kaçmayı başarırken Falconio hayatını kaybetmişti.

Murdoch daha sonra yakalanmış, 2005'te cinayetten ve adam kaçırmaya teşebbüsten suçlu bulunmuş, müebbet hapse mahkum edilmişti.

Polis, Falconio'nun cenazesini bulamamış, Murdoch ise İngiliz turistin cesedini nereye sakladığını açıklamamıştı.