Avustralya'nın Yeni Büyükelçisinden Çanakkale Ziyareti

Avustralya'nın Yeni Büyükelçisinden Çanakkale Ziyareti
Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Çanakkale'deki ortak projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Avustralya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkiler ve Çanakkale'de yürütülen ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
