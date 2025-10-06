Avustralya'nın Yeni Büyükelçisinden Çanakkale Ziyareti
Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Çanakkale'deki ortak projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkiler ve Çanakkale'de yürütülen ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel