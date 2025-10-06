Avustralya'nın Yeni Büyükelçisinden Çanakkale Ziyareti

Avustralya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkiler ve Çanakkale'de yürütülen ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.