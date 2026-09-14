Avustralya'nın Sidney kentinde Rüzgar Festivali düzenlendi

SİDNEY, 14 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda Rüzgar Festivali kapsamında uçurulan uçurtmalar, 13 Eylül 2026.

Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan Bondi Plajı, Rüzgar Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Her yıl düzenlenen etkinlikte bu yıl da uçurtmalar gökyüzünde görsel şölen sundu. (Fotoğraf: Gong Bing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua