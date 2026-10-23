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Avustralya, Kuzey Kore nükleer programına gelir sağlayan 2 kişi 2 kuruma yaptırım uyguladı

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Avustralya, Kuzey Kore'nin sahte bilişim çalışanları üzerinden nükleer silah programına gelir sağlamasına imkan verdikleri gerekçesiyle 2 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladı. Yaptırımlar, Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi'nin (MSMT) raporunun yayımlanmasının ardından geldi.

Avustralya, " Kuzey Kore'nin, bilişim çalışanlarını kullanarak nükleer silah programları için gelir elde etmesine imkan sağladıkları" gerekçesiyle 2 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladığını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, " Kuzey Kore'nin, sahte bilişim çalışanlarını kullanarak nükleer silah programları için gelir elde etmesine imkan sağladıkları" gerekçesiyle 2 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yaptırımların, Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi'nin (MSMT) raporunun yayımlanmasının ardından geldiği??????? kaydedildi.

Kuzey Kore'nin, yurt dışındaki binlerce işçisinden gelir elde ettiği iddiası

16 Eylül'de yayımlanan MSMT raporunda, Kuzey Kore'nin yurt dışında 35 bin ila 100 bin işçi bulundurduğu ve geçen yıl bu kişilerden elde ettiği tahmini 450 milyon ile 800 milyon dolar arasındaki geliri nükleer ve balistik füze programlarının finansmanında kullandığı ileri sürülmüştü.

MSMT, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'yi izleyen yaptırım panelinin yetkisinin Rusya'nın vetosuyla uzatmayı reddetmesinin ardından Ekim 2024'te Güney Kore ve ABD tarafından kurulmuştu.

Kaynak: AA
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