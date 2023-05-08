Avustralya, Japonya'dan aldığı etnik Ainulara ait kalıntıları yıllar sonra iade etti

Avustralya on yıllar önce Japonya'dan araştırma amacıyla aldığı etnik grup Ainulara ait kalıntıları geri gönderdi.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde yerleştirilen etnik topluluklardan Ainuların kalıntıları, antropoloji gibi alanlardaki araştırmalarda incelenmek üzere bir araya getirildi.

Bir kısmı mezarlardan çıkarılarak toplanan kalıntılar, 1911 ila 1936'da araştırılması amacıyla Avustralya'ya gönderildi.

Melbourne Müzesi'nde, Tokyo yönetiminin temsilcileri ve Ainu ile ilişkili grupların katılımıyla düzenlenen törende, kalıntılar 4 takım halinde Japonya tarafına teslim edildi.

Hokkaido Ainu Derneğinin yöneticisi Masaru Okawa, basına yaptığı açıklamada, "Japonya'dan alınmalarının ardından kalıntılar oldukça yalnız hissetmiş olmalılar." dedi.

Avustralya Ulusal Müzesi yetkilileri, kalıntıların 3 takımının Victoria Müzesi'nde, birinin de Avustralya Ulusal Müzesi'nde tutulduğu bilgisini verdi.

Victoria Müzesi yetkililerinden Tim Goodwin, Ainu atalarının bu saygısızca davranış nedeniyle çektiklerinden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Kalıntıların taşınmasının, Ainu toplumunda yol açtığı sıkıntı nedeniyle özür dileyen Goodwin, iadenin verilen zararı gidereceği umudunu dile getirdi.

Öte yandan, Avustralya'da daha fazla kalıntı olduğu ancak bunların yerinin tespit edilemediği belirtildi.

Kalıntılar, Ainu toplumu için Hokkaido'da oluşturulan "Upopoy" adlı sembolik yerleşkeye götürülecek.

Ainulara ait kalıntılar daha önce de Almanya, İngiltere ve ABD'de tespit edilmişti. Almanya, 2017'de kalıntıların bir kısmını Japonya'ya iade etmişti.

Ainu toplumu

Yüzyıllarca Ohotsk Denizi'ni çevreleyen ülkenin kuzeyi ile Rusya'nın doğusu Kamçatka Yarımadası'nda yaşayan Ainular, Japon arşivlerine göre 1868-1912'yi kapsayan İmparator Meiji dönemindeki asimile politikaları sonucunda, ayrımcılık ve toprak gasbına maruz kalmıştı.

Ainular, öz kültürlerini sürdürme mücadelesi verirken etnik dillerini de kullanmaktan mahrum kalmıştı.

1945'te sona eren Asya-Pasifik Savaşı sonrası Rusya'nın Sakhalin ve Kuril bölgelerindeki Ainular, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesine yerleştirilmişti.

Japonya Ulusal Meclisi, Haziran 2008'de Ainu toplumunun "özgün lisana, inanca ve kültürel kimliğe sahip yerel halk" olarak resmen tanındığını duyurmuştu.