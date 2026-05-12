Avustralya, hantavirüs görülen gemideki vatandaşlarının sağlıklı olduğunu açıkladı

Avustralya, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisindeki 5 vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, söz konusu gemideki 5 Avustralyalı ve 1 Yeni Zelandalı yolcunun sağlığına dair ABC News'e açıklama yaptı.

Bakan Butler, Avustralya vatandaşları ve Yeni Zelandalının sağlık durumunun iyi olduğunu ve Hollanda'ya varışlarının ardından uçuş işlemleri tamamlanana kadar bir otelde karantinada kalacaklarını kaydetti.

Butler, bu yolcuların Hollanda'dan sonra Avustralya'ya gelmesinin beklendiğini belirtti.

Vatandaşlarının Batı Avustralya eyaletine varışlarının ardından yaklaşık üç hafta boyunca bir tesiste karantinada tutulacağını kaydeden Butler, virüsün 42 günlük kuluçka süresi boyunca gerekli olabilecek ek izleme tedbirlerine daha sonra karar verileceğini ifade etti.

Gemideki Hantavirüs vakaları

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Gemi, Santa Elena'ya geldiğinde 30 kadar yolcu burada inmiş, hayatını kaybeden yolcunun cesedi ve semptomu bulunan Hollandalı eşi de gemiden ayrılmıştı. Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta, MV Hondius'un Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Capo Verde yetkililerinin, geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 Amerikalının da ülkelerine gittiği hantavirüs testleri pozitif çıktı.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.