Avustralya, Filistin Devletini Resmen Tanıyacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini resmen tanıyacaklarını duyurdu. Albanese, filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını desteklediklerini belirtti.

KANBERRA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunda Filistin devletini resmen tanıyacaklarını söyledi.

Albanese, pazartesi günü başkent Kanberra'daki Parlamento Binası'nda Dışişleri Bakanı Penny Wong ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Filistin halkının "kendi devletine sahip olma hakkını" tanıyacaklarını belirtti.

Albanese, "İki devletli çözüm, Ortadoğu'daki şiddet döngüsünü kırma ve Gazze'deki çatışma, acı ve açlığa son verme konusunda insanlığın sahip olduğu en büyük umuttur" dedi.

Albanese, pazartesi günü sabah saatlerinde toplanan kabinenin, iki devletli çözüme ivme kazandıran "eşgüdümlü küresel çabalar" çerçevesinde Filistin devletini tanıma kararını onayladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
