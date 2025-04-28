Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mark Hammond ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mark Hammond ve beraberindeki heyet, 28 Nisan 2025 tarihinde Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.