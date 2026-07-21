Avustralya, Filistin'in Yeniden İmarı İçin 17,5 Milyon Dolarlık Fon Tahsis Etti

KANBERRA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya, Gazze'deki yeniden imar çalışmalarının desteklenmesi ve Filistin devletinin temellerinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir fon tahsis ettiğini duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Aly salı günü yaptıkları ortak açıklamada, BM Ufuk Fonu'na 15 milyon Avustralya doları (10,5 milyon ABD doları), Dünya Bankası'nın Filistin Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Fonu'na ise 10 milyon Avustralya doları (7 milyon ABD doları) katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu finansmanla kamu kurumlarını güçlendirmek, ekonomi yönetimini iyileştirmek ve demokratik yönetişimi ilerletmek amacıyla Filistin öncülüğünde yürütülen çabaların destekleneceği ifade edildi.

Wong, "Bu paket, Avustralya'nın Filistin'de imar, reform ve kurum inşası süreçlerine bağlılığını göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Aly ise fonun Avustralya'nın mevcut insani yardım çalışmalarına destek olacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua