Batı Avustralya'da Şiddetli Fırtına Nedeniyle 70.000 Hane Elektriksiz Kaldı

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli fırtınalar, binalarda ve elektrik hatlarında hasara yol açarak yaklaşık 70 bin haneyi elektriksiz bıraktı. Rüzgar hızı saatte 100 km'yi aşarken, 700'e yakın yardım çağrısı yapıldı.

SİDNEY, 1 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli fırtınalar, binalarda ve elektrik hatlarında hasara yol açarak on binlerce haneyi elektriksiz bıraktı.

Batı Avustralya eyaletine ait elektrik şirketi Western Power cumartesi ve pazar günleri eyaletin güney kesimini vuran yıkıcı fırtınaların ardından, başkent Perth dahil olmak üzere eyalet genelinde yaklaşık 70.000 abonenin pazartesi sabahı itibarıyla elektriksiz kaldığını açıkladı.

Geniş çaplı hasara ve su baskınlarına yol açan 24 saatlik şiddetli fırtına sırasında, eyaletin güney ve güneybatı kesimlerinde rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı kaydedildi.

Eyalet Acil Durum Hizmetleri pazartesi günü yaptığı açıklamada çoğu çatı hasarı, yapısal hasar ve devrilen ağaçlarla ilgili olmak üzere 700'e yakın yardım çağrısı aldıklarını bildirdi. Yetkililer herhangi bir yaralanma bildirilmediğini belirtti.

