Avustralya'da Kovid-19'lularla yakın temasları olanlar tecride girmeyecek

Avustralya'nın nüfus bakımından en büyük iki eyaleti Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria eyaletlerinde, Kovid-19 vakalarıyla yakın temasları bulunanların artık yedi gün boyunca tecrit edilmeyeceği açıklandı.

NSW ve Victoria eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamaya göre, NSW'de 22 Nisan Cuma saat 18: 00, Victoria'da aynı gün gece yarısından itibaren Kovid-19 vakalarıyla yakın temasta bulunanların, yedi gün boyunca tecrit edilmeleri sona erecek.

Avustralya'daki yaklaşık 25 milyon 750 bin nüfusun 14 milyon 950 bininin yaşadığı, ülkenin nüfus bakımından en büyük iki eyaletinde kısıtlamaların hafifletilmesiyle, yakın temas nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalan çalışanların işlerine geri dönebileceği belirtildi.

Yakın temaslıların görevlerine dönmesiyle ülkedeki iş piyasalarındaki yaşanan çalışan eksikliğinin önüne geçilmesi bekleniyor.

Yakın temaslılar iç mekanlarda maske takacak

Victoria Sağlık Bakanı Martin Foley yaptığı açıklamada, "Yakın kişilerin artık karantinaya alınması gerekmeyecek. İçeride maske takmaları ve hassas ortamlardan kaçınmaları şartıyla." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişilerin yedi gün boyunca tecrit yerine bu süre esnasında en az beş gün hızlı antijen test yapmaları gerektiğini belirten Bakan Foley, hafifletilen kurallara göre, vatandaşların artık barlara, kulüplere, kafelere ve restoranlara girmeleri için aşı kanıtı göstermeleri gerekmeyeceğini söyledi.

Avustralya'da Kovid-19'dan 35 kişi daha öldü

Omicron'un alt varyantı BA.2'nin etkisiyle vaka artışları ve can kayıplarının devam ettiği Avustralya'da, son 24 saate 35 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 35 binden fazla kişi de virüse yakalandı.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana pandemi nedeniyle 6 bin 842 Avustralyalı hayatını kaybetti, 5 milyon 312 binden fazla kişi de virüse yakalandı.

Halen 378 binden fazla aktif vakanın görüldüğü ülkede, 187'si yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 463 kişi hastanede bulunuyor.

Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 94,50, aşının üçüncü dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 60,61 düzeyinde.