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Avustralya'da köpekbalığı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Avustralya'da köpekbalığı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı
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SİDNEY, 14 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'nın Batı Avustralya eyaleti açıklarında köpekbalığı saldırısına uğrayan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

SİDNEY, 14 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'nın Batı Avustralya eyaleti açıklarında köpekbalığı saldırısına uğrayan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyaletin Birincil Sektörler ve Bölgesel Kalkınma Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre olay pazartesi günü yerel saatle 09.45 sularında eyaletin başkenti Perth'in 380 kilometre kuzeyindeki Glenfield Plajı'nda meydana geldi.

Saldırıya uğrayan 50'li yaşlardaki kişi, olay yerine sevk edilen ambulansla acilen hastaneye kaldırıldı.

Yerel medya, kıyıdan yaklaşık 40 metre açıkta saldırıya uğrayan kişinin, bacaklarından ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Köpekbalığının türü ve büyüklüğü henüz belirlenemezken, halka söz konusu bölgede daha dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Kaynak: Xinhua
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