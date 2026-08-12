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Kök hücreyle kalp kapakçığı üretildi

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Melbourne'daki araştırmacılar, kök hücre teknolojisiyle insana benzer kalp kapakçık dokuları üretti. Bu buluş, hasarlı kalp kapakları için yeni tedavilerin hızla test edilmesini sağlayabilir. Çalışma Cell Stem Cell dergisinde yayımlandı.

Avustralya'da araştırmacılar, kök hücre teknolojisinden faydalanarak insandakine benzer kalp kapakçık dokuları geliştirdi.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsünden (MCRI) yapılan yazılı açıklamaya göre, araştırmacılar, dünya çapında çok sayıda kişiyi etkileyen kalp kapakçık hastalığına yönelik çalışma yürüttü.

Laboratuvar ortamında kök hücre teknolojisinden faydalanan araştırmacılar, insandaki moleküler özellikleri taklit edebilen kalp kapakçık dokuları elde etti.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Holly Voges, bu bulgunun, çocuk ve yetişkinlerdeki hasarlı kalp kapak dokularına yönelik tedavilerdeki olası kullanımına işaret ederek, yeni tedavilerin artık hızla test edilebileceğini ve geliştirilebileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları, "Cell Stem Cell" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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