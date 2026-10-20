Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Avustralya'da Haines'e çarpan sürücü arkadaşı çıktı, milletvekili bacağını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da milletvekili Haines'in ofisinin yakınlarında dün aracın çarpması sonucu bir bacağını kaybettiği, diğer bacağı için operasyon sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan sürücünün Haines'in 20 yıllık arkadaşı olduğu, milletvekilinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Avustralya'da milletvekili Helen Haines'in Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında dün aracın çarpması sonucu bir bacağını kaybettiği bildirildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, 2019'da parlamentoya seçilen bağımsız milletvekili Haines'in geçirdiği kazanın ardından hastanedeki tedavisi sürüyor.

Doktorlar, dün Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında araç çarpması sonucu ağır yaralanan Haines'in bir bacağını kaybettiğini, diğer bacağını kurtarma operasyonunun sürdüğünü bildirdi.

Ayrıca doktorlar, Melbourne kentinde hastaneye kaldırılan Haines'in durumunun kritik olduğunu aktardı.

Dün olay yerinde gözaltına alınan sürücünün Haines'in "20 yıllık arkadaşı" olduğu açıklandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de olayı "kasıtlı saldırı" olarak nitelendirdi.

Avustralya'da milletvekili Helen Haines, dün Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı

İstanbullulara 1,9 milyon lira veriliyor, süre uzatıldı
ABD’de camide silahlı saldırı ihbarı: Federal ekipler harekete geçti

Camide silahlı saldırı ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Fırında mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği ve sigara izmaritinden geçilmiyor

Fırın değil hamam böceği yuvası! Bunu vatandaşa nasıl yedirebildiniz?
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı