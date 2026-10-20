Avustralya'da Haines'e çarpan sürücü arkadaşı çıktı, milletvekili bacağını kaybetti

Avustralya'da Haines'e çarpan sürücü arkadaşı çıktı, milletvekili bacağını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'da milletvekili Haines'in ofisinin yakınlarında dün aracın çarpması sonucu bir bacağını kaybettiği, diğer bacağı için operasyon sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan sürücünün Haines'in 20 yıllık arkadaşı olduğu, milletvekilinin durumunun kritik olduğu açıklandı.
Avustralya'da milletvekili Helen Haines'in Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında dün aracın çarpması sonucu bir bacağını kaybettiği bildirildi.
Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, 2019'da parlamentoya seçilen bağımsız milletvekili Haines'in geçirdiği kazanın ardından hastanedeki tedavisi sürüyor.
Doktorlar, dün Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında araç çarpması sonucu ağır yaralanan Haines'in bir bacağını kaybettiğini, diğer bacağını kurtarma operasyonunun sürdüğünü bildirdi.
Ayrıca doktorlar, Melbourne kentinde hastaneye kaldırılan Haines'in durumunun kritik olduğunu aktardı.
Dün olay yerinde gözaltına alınan sürücünün Haines'in "20 yıllık arkadaşı" olduğu açıklandı.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de olayı "kasıtlı saldırı" olarak nitelendirdi.
Avustralya'da milletvekili Helen Haines, dün Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.