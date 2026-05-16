Avustralya'da büyük beyaz köpek balığı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Avustralya'da büyük beyaz köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre polis yetkilileri, Batı Avustralya eyaletindeki Perth kasabası açıklarında bir kişinin büyük beyaz köpek balığı saldırısına uğradığını belirtti.

Sağlık ekiplerinin saldırının ardından tekneyle kıyıya taşınan yaralıya müdahale ettiğini aktaran polis, tüm müdahalelere rağmen kişinin kurtarılamadığını kaydetti.

Yetkililer, bölge halkına "sularda ekstra dikkatli olunması" çağrısında bulundu.

Olay, "Batı Avustralya'da Mart 2025'ten bu yana köpek balığı saldırısı sonucu yaşanan ilk ölüm" olarak kayıtlara geçti.

Avustralya'da 1791'den beri yaklaşık 1300 köpek balığı saldırısı yaşanırken, bunların 260'tan fazlası ölümle sonuçlandı.