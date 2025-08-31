Avustralya'da Aşırı Sağcı Gösteriler: Göçmen Alımına Tepki

Avustralya'nın göçmen alımını durdurmasını isteyen aşırı sağcı gruplar, çeşitli kentlerde gösteriler düzenledi.

Sosyal medya üzerinden organize olan aşırı sağcı göstericiler, başta Sydney ve Melbourne olmak üzere birçok kent merkezinde bir araya gelerek hükümetin göçmen politikalarını protesto etti. Göstericiler, sınır kontrollerinin sıkılaştırılmasını talep etti.

Melbourne'deki gösteride Avustralya bayrakları taşıyan gruplar, "Göçmen alımını durdurun", "Irkçı değilim, sadece herkesten nefret ediyorum" ve "Kitlesel göç ülkemizi yok ediyor" yazılı pankartlarla yürüdü.

Aşırı sağcılarla Filistin destekçileri arasında gerginlik

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarının başlamasıyla her pazar günü kent merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen Avustralyalılarla aşırı sağcı gruplar arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman bu gerginlik çatışmalara dönüştü.

Filistin destekçisi göstericiler, Avustralya gibi çok kültürlü bir ülkede ırkçılığa yer olmadığını savunarak, "Naziler defolun", "Göçmenler hoş geldiniz", "Faşizme yer yok" yazılı pankartlar taşıdı ve "Özgür Filistin", "Avustralya hep Aborjin ülkesiydi, hep öyleydi öyle kalacak" sloganları attı.

Sabah erken saatlerden itibaren Melbourne kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri alan polisler, iki grubun karşı karşıya gelmesini önlemekte zorlandı.

Atlı polislerin de görev aldığı gösteride biber gazıyla müdahalede bulunuldu ve bazı göstericiler gözaltına alındı.

"Melbourne, faşizme karşı kendisini korudu"

Gösteriye katılan siyasetçilerden Samim Moslih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Melbourne, faşizme karşı kendisini korudu." dedi.

Gösteri yapan gruplardan birinin şiddet, nefret ve ırkçılık uyandırdığını kaydeden Moslih, bu grubun faşizm haricinde neyi savunduklarını bilmediğini söyledi.

Aşırı sağcıların herkesin kendileri gibi olmalarını istediğini belirten Moslih, "Yani onlar gibi olmamız, görünmemiz ve davranmamız lazım ki kendi ülkemizde kabul görelim. Biz, buna hayır diyoruz." diye konuştu.

Moslih, temiz vicdana sahip olduklarını ve herkesin de temiz vicdana sahip olmasını istediklerini dile getirdi.

Saat 10.00'da başlayan gösteriler, yaklaşık 6 saat sonra polisin karşıt grupları farklı noktalara doğru dağıtmasıyla sona erdi.