Avustralya'da 16 Yaş Altı Çocukların Sosyal Medyaya Erişimi Yasaklanıyor

Güncelleme:
Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimini yasaklayan düzenlemeyi 10 Aralık'ta yürürlüğe sokacak. Sosyal medya platformlarının yalnızca 16 yaş altı kullanıcıları tespit etmesi gerektiği belirtildi.

Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenlemenin 10 Aralık'ta yürürlüğe girmesiyle, kullanıcıların tamamından yaş doğrulaması istenmeyeceği bildirildi.

Avustralya eSafety Komiseri Julie Inman Grant, hazırladıkları kılavuzda TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X ve Instagram gibi platformların yalnızca 16 yaş altı kullanıcıları tespit etmeye odaklanması gerektiğini belirtti.

Grant, kılavuzda, "Platformların herkesi yeniden yaş doğrulamasına tabi tutması mantıksız olur. Zaten çoğu kullanıcının 16 yaşın üzerinde olduğunu teyit edecek verilere sahipler." ifadesini kullandı.

İletişim Bakanı Anika Wells de basına yaptığı açıklamada, kullanıcı verilerinin gizliliğinin korunacağını vurgulayarak, "Bu platformlar zaten hepimiz hakkında çok şey biliyor. Örneğin Facebook'u 2009'dan beri kullanıyorsanız, 16 yaşın üzerinde olduğunuz bellidir. Yeniden doğrulamaya gerek yok." dedi.

Grant, sosyal medya şirketlerinin 16 yaş altındaki kullanıcıları engellemek için "makul adımlar" attıklarını kanıtlamaları gerektiğini belirterek, 10 Aralık'ta tüm hesapların bir anda kapatılmasının beklenmediğini söyledi.

16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
