Haberler

Avustralya'da 16 yaş altının sosyal medya erişimini yasaklayan kanun yürürlüğe girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturmasını yasaklayan yasayı yürürlüğe soktu. Yasa, gençleri sosyal medyanın potansiyel risklerinden korumayı hedefliyor ve teknoloji şirketlerine uyum sorumluluğu yüklüyor.

Okyanusya ülkesi Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan ve "dünyada ilk" olarak nitelendirilen yasanın yürürlüğe girdiği bildirildi.

SBS News'in haberine göre, ülkede 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturması ve bulundurmasını yasaklayan kanun, yerel saatle 10 Aralık 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Sky News Australia televizyonunun haberinde, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin konuya ilişkin video mesajının, hafta içinde ülke genelinde okullarda yayımlanacağı bildirildi.

Videoda, yasağın, genç Avustralyalıları desteklemeyi hedeflediğini kaydeden Albanese, böylelikle "bitmek bilmeyen yayın ve algoritmaların" yol açabileceği baskıyı hafifleteceklerini söyledi.

Albanese, "Yaklaşan okul tatillerinden en iyi şekilde yararlanın, telefonunuzda gezinerek geçirmek yerine yeni bir spora başlayın, yeni bir enstrüman öğrenin veya rafınızda bir süredir duran o kitabı okuyun." ifadesini kullandı.

Yasaya uyum sorumluluğu yalnızca teknoloji şirketlerine ait olacak

Yasa, ülke geneli genç kullanıcıları sosyal medyanın zihinsel ve fiziksel sağlık açısından oluşturduğu potansiyel risklerden korumayı amaçlıyor.

Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, X ve YouTube dahil birçok küresel sosyal medya platformunu kapsayan yasa, 16 yaş altı gençlerin hesap sahibi olmasını önlemeyi hedefliyor.

Buna göre, platformlarda mevcut hesaplar devre dışı bırakılacak, yeni hesap oluşturulması engellenecek ve genç kullanıcıların kısıtlamaları aşmasına karşı geçici çözümler uygulanacak.

Küresel sosyal medya platformları, yeni yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Ülkede çocuklar ve ebeveynler, olası yasa ihlalleri yaşanması halinde cezalandırılmayacak ve yasaya uyum sorumluluğu yalnızca teknoloji şirketlerine ait olacak.

Platformların, 16 yaş altındaki Avustralyalıların hesap sahibi olmasını engellemek için gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Bazı uzmanlar, yasanın, 16 yaş altı için veri gizliliği oluşturacağı, bazı uzmanlar da gençler için sosyal izolasyonu artırabileceği endişesine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
title