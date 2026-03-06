Avustralya, Çin helikopterinin "tehlikeli mesafede" yaklaşması üzerine Pekin'e endişelerini iletti

Avustralya hükümeti, Çin ordusuna ait helikopterin askeri helikopterine "tehlikeli mesafede yaklaşması" üzerine, Pekin yönetimine endişelerini iletti.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Mart'ta ülkeye ait "HMAS Toowoomba" gemisinin Sarı Deniz'de rutin görevlerini yerine getirdiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu sırada gemiden havalanan MH-60R helikopterin, Çin donanmasına ait helikopter tarafından "müdahaleye uğradığı" ifade edildi.

Açıklamada, Çin'e ait helikopterin, MH-60R helikopterinin irtifasını takip ederek "tehlikeli mesafeye" yaklaştığı kaydedildi.

Çin donanmasına ait helikopterin MH-60R'nin önüne geçip hızını artırdığı ve manevra yaptığı belirtilen açıklamada, söz konusu hamle "uçak ve personel açısından risk oluşturan tehlikeli ve profesyonellikten uzak bir manevra" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, olay üzerine Avustralya hükümetinin Pekin yönetimine endişelerini ilettiği belirtilerek Avustralya'ya ait helikopterde herhangi bir hasar meydana gelmediği ve olay sonucunda personelin yaralanmadığı belirtildi.