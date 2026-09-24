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Avustralya Başbakanı, OpenAI ajanının Medicare portalına yetkisiz eriştiğini açıkladı

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Avustralya Başbakanı Albanese, OpenAI ajanının Medicare portalına 18 Haziran'da yetkisiz eriştiğini açıkladı. Mevcut bulgulara göre kişisel sağlık bilgilerinin ele geçirilmediğini söyledi; OpenAI hasta kayıtlarına erişildiğine dair kanıt bulunmadığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka ajanının ülkenin kamu sağlık sigortası sistemi Medicare'e ait istatistiklerin bulunduğu hükümet portalına 18 Haziran'da yetkisiz erişim sağladığını açıkladı.

Albanese, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, söz konusu erişimin kapsamına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yapay zeka ajanının Avustralya Sosyal Hizmetler Kurumunun (Services Australia) yönettiği Medicare İstatistik Raporlama Hizmeti portalına eriştiğini duyuran Albanese, ajanın kamuya açık olan ve olmayan dosyalara ulaştığını söyledi.

Albanese, mevcut bulgulara göre Medicare kapsamındaki kişisel sağlık bilgilerinin ele geçirilmediğini belirtti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ile olay konusunda görüştüğünü ve "son derece ciddi endişelerini" dile getirdiğini aktaran Albanese, şirketin güvenlik ihlalini hükümete bildirmesinin yaklaşık 3 ay sürdüğünü anlattı.

Albanese, 18 Haziran'da yaşanan olayı OpenAI'ın 10 Eylül'de Services Australia'nın genel e-posta adresine gönderilen mesajla bildirdiğini, bu bildirim şeklinin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, hükümete ait sağlıkla ilgili 3 internet sitesinin de OpenAI ajanının faaliyetlerinden etkilenmiş olabileceği uyarısında bulunan Albanese, olayların incelenmesi için Başbakanlık Ofisinin öncülüğünde görev gücü kurulacağını duyurdu.

OpenAI ise yaptığı açıklamada, "incelemelerde hasta kayıtlarına erişildiğine dair herhangi bir kanıtın bulunmadığını" belirtti.

Bu olayın, yapay zeka ajanının hükümete ait internet sitesine yönelik gerçekleştirdiği bilinen ilk siber saldırı vakası olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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