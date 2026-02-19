Haberler

Avustralya Başbakanı Albanese'den ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı

Güncelleme:
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ramazan ayı dolayısıyla Müslüman Avustralyalıların ülkeye katkılarını vurguladı ve kutlama mesajı paylaştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ramazan ayı dolayısıyla paylaştığı kutlama mesajında, "Nesiller boyu Müslüman Avustralyalılar ülkemizi zenginleştirdi." ifadesini kullandı.

Avustralya Başbakanı Albanese, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Ramazanınız mübarek olsun" paylaşımı yapan Albanese, "Nesiller boyu Müslüman Avustralyalılar ülkemizi zenginleştirdi ve bu akşam (ramazan ayını) Dandenong'daki toplulukla birlikte kutladık." ifadelerine yer verdi."

Albanese, "Ay boyunca inancınızın sizi desteklemesini ve teselli etmesini, başkalarının sevgisinin de size güç vermesini diliyorum." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA " / " + Bekir Aydoğan -
