Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

Ünlü gazeteci Ruşen Çakır'la ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia gündeme geldi. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu 9 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde müvekkilleriyle görüşmeye gittiğini söyleyen Baver Karakuş isimli avukat, otomobilinin anahtarını izin vermedikleri için yanına alamadığını, dönüşte ise anahtarın kaybolduğunu belirtti.

Güvenlik kameraları incelendiğinde anahtarı alan kişinin gazeteci Ruşen Çakır olduğunu gördüğünü söyleyen Karakuş, telefonla ulaşılan Çakır'ın anahtarı getirmediğini öne sürdü.

Karakuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Marmara Kapalı Ceza infaz Kurumu 9 No'lu (Silivri) Cezaevinde Mercedes arabamın anahtarı çalındı. 3 saat boyunca eksi derecede soğukta nasıl mahsur kaldım oynat bakalım misali okuyun bakalım. Çarşamba günü Marmara Ceza İnfaz Kurumu 9 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevindeydim. En son X-Ray noktasında görevli memur; "Araç anahtarı içeri alınmaz." dedi. Normalde de X-ray üstüne koyuyoruz. İçeri geçiyoruz.

Aracımın anahtarını X-Ray cihazının üstüne koydum, müvekkillerimle görüşmelerimi yapmaya gittim. Saat 17.00'de çıktım. Anahtarımı almak için döndüm. Ve anahtarım yok. Bildiğin anahtarım yok. Şoktayım. Her yer arandı. Dip köşe, alt-üst, sağ-sol. Ve asla anahtarım yok. Mesai bitmiş. Dışarısı buz. Montum arabada. Sonunda rica minnet yalvar yakar kameralara bakıldı.

Kamera kayıtlarında şu net biçimde görülüyor. Ben çıktıktan sonra, İsmail Saymaz diye birinin yanında Ruşen Çakır denilen şahıs X-Ray'in üzerinden benim anahtarımı alıp gidiyor. Çantam arabada, telefonlarım arabada, param, kartlarım her şeyim arabada. Silivri buz gibi, bildiğin ellerim buz falan. İki küçük çocuğum var (1 ve 3 yaşında)

Tam bu sırada "başkanım, vekilim" sesleriyle bir grup çıkıyor. Dedim aha vallahi bunlar da CHP'li. Kesin birbirlerini tanıyorlardır. Seslendim. 'Pardon beyefendi bakar mısınız dedim?' "Buyrun" dedi. 'Ruşen Çakır denilen bir şahıs varmış. Tanıyor musunuz?' dedim. 'Neden' dedi, başladım durumumu anlatmaya, 'Herhalde bilmeden aldı. Kendi aracının anahtarıyla karıştırdı, rica etsem arar mısınız?' dedim.

Sonra CHP İzmir Milletvekili olduğunu ve adının da Mustafa Balbay olduğunu öğrendiğim milletvekili Ruşen Çakır'ı aradı. Mustafa Balbay sormaya başladı; 'Sende başka yabancı bir anahtar var mı Ruşen?' dedi. Ruşen Çakır gayet rahat bir şekilde 'Evet' dedi. 'Peki neden aldın? Ve geri getirmedin.' 'Çıkarken aldım İsmail Saymaz'ın zannettim. Aşağı inince ona uzattım al diye sonra o da benim değil deyince devam ettim gittik.'

'Peki kadın burada anahtarsız, parasız, montsuz, havada buz gibi biliyorsun. Nasıl olacak? dedi Balbay. Çakır 'Bana ne. Maslak'tayım, çok istiyorsa gelsin buradan alsın kanaldan.' dedi. 'Olur mu öyle şey kameralardan aldığın görünüyor. Getirmelisin.' 'Getirmem. Uğraşamam sakın numaramı da verme' dedi.

Silivri'de anahtarsız ve parasız, kartsız, montsuz kalan ben, Maslak'a gideceğim, anahtarımı kendisinden rica ederek alacağım, sonra tekrar Silivri'ye döneceğim. Arabamı alacağım. Oradan da tekrar evime gideceğim. Güler misin ağlar mısın?

Üstelik telefon numarası da vermiyor. Bir taksiciye verecekmiş, taksici beni bulacakmış. Gel gör ki her gün ekranlarda, köşe yazılarında, hak-hukuk-adalet isteyen bu şahıslar; bir kadının o soğukta, evde 2 küçük çocuğum var demesine rağmen, bırakın bir kusura bakma demeyi, ayaklarına köle gibi çağırıp, rezilliklerini kapatmak yerine kendilerini padişah zannediyorlar.

4 saat boyunca anahtar bekliyorum. İsmail Saymaz komik bir şekilde bana kanal çalışanının numarasını veriyor. 'Siz birilerinden arayıp ulaşın diyorlar.' Anahtar nihayet geliyor. Saat 21.00'den sonra. Şimdi soruyorum; 'Hak, hukuk, adalet' diye bağıranlar, bir kadını bu durumda bırakırken hiç mi utanmıyor?"