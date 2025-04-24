Avukatlar, Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal Suçlamasıyla Hakimliğe Sevk Edildi
İstanbul'da avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, üzerlerine atılı suçlamalardan dolayı tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. İlginç bir şekilde, Günel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatını yaparken, Akalın ise firari Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını üstleniyor.
Avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın, "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Günel ile Akalın hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Günel ve Akalın, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Serkan Günel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapıyor.
Kazım Yiğit Akalın'ın ise yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenildi.