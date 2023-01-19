İki kişiyi öldüren sanık, avukatın kendisini savunması beklerken, işler değişti: Baro tarafından zorunlu atandım

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş ile müvekkili Öznur Tufan'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Abdullah Türkoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Türkoğlu, "Amacım kendini öldürmekti" derken, duruşmaya sanık avukatının sözleri damga vurdu. Sanık avukatı mahkemedeki beyanında, "Meslektaşıma yönelik yapılan bu hareketi kabul etmem mümkün değildir. Doğru bulmuyorum. Baro tarafından zorunlu olarak atandım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da iddiaya göre, yaraladığı bir kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi gerekçesiyle avukat Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki ofisinde, kendisine dava açan 71 yaşındaki Öznur Tufan'ı da iş yerinde öldüren tutuklu sanık Abdullah Türkoğlu, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

"DURUŞMAYA ÇOK SAYIDA AVUKAT KATILDI

Duruşmaya, öldürülen avukat Bakırtaş'ın ailesi ile öldürülen Öznur Tufan'ın yeğeni Burak Ocak katıldı. Duruşmayı, ayrıca; Türkiye Barolar Birliği (TBB) temsilcisi çok sayıda avukat, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ile Türkiye'nin birçok il baro başkanları da katıldı. Tutuklu sanık Türkoğlu, duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

CEZAEVİNE GİRMEDEN ÖNCE SOKAKLARDA YAŞIYORMUŞ

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada kendisine adresi sorulan sanık Abdullah Türkoğlu, cezaevine girmeden önce sokaklarda yaşadığını, bu nedenle sabit bir adresinin olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti başkanının iddianameyi okumasının ardından savunma yapan sanık Türkoğlu, "Daha önce verdiğim ifade geçerlidir" dedi. Sanığın savunmasında başka bir şey söylememesi üzerine mahkeme başkanı sanığın daha önce savcılıkta ve kollukta verdiği ifadeyi okudu. Sanık, "cinayette kullandığı silahı intihar etmek için aldığını" iddia etti. Sahte kimlik taşımasına ilişkin sorulan soruya, "Kimliği yerde buldum, üzerine kendi fotoğrafımı yapıştırdım. Kimliği öylesine aldım" karşılığını verdi.

"AMACIM KENDİMİ ÖLDÜRMEKTİ"

Yaralama suçlamasıyla cezaevine girip tahliye olduktan sonra cezaevine girdiği için kimsenin kendisine iş vermediğini söyleyen sanık Türkoğlu, "Bana yaşama hakkı vermediler. Hırsızlık yapamam, kimseyi dolandıramam, işe ihtiyacım vardı. İstedikleri tazminat 900 bin TL idi. Avukatlık ücretlerini ödedim. Bu tazminatı hazmedemedim. Amacım kendimi öldürmekti. Savcılıktaki ifademde, öldürmeye 1 sene önce karar verdiğim iddiası yalandır. Böyle bir şey yok" diye konuştu.

"BİR DEFA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM"

Sanık, kaçmayı düşündüğü için olay günü yanına kıyafet aldığını ve başka kimseyi öldürmeyi düşünmediğini söyledi. Sanık, yaralama suçundan birkaç tane sabıkasının da olduğunu belirtti. Sanık Türkoğlu, ayrıca cezaevinden mahkemeye akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor gönderdi. Mahkemenin sorusu üzerine, "2000'li yıllarda alkol ve uyuşturucu tedavisi gördüm. Bir defa da intihara teşebbüs ettim" dedi.

"BARO TARAFINDAN ZORUNLU ATANDIM"

Sanık avukatı mahkemedeki beyanında, "Meslektaşıma yönelik yapılan bu hareketi kabul etmem mümkün değildir. Doğru bulmuyorum. Baro tarafından zorunlu olarak atandım" diyerek, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Servet Bakırtaş'ın eşi Günselin Bakırtaş ile kızları, yargılamaya katılmak istediklerini belirttiler ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

"TOPLU KATLİAM YAPMAYI DÜŞÜNDÜ"

Maktul Öznur Tufan'ın yeğeni Burak Ocak, mahkemedeki beyanında, "Bu, bir kadına karşı, görevini yapan bir insana karşı işlenmiş canice bir cinayettir. Bana denk gelemediği için teyzemi öldürdü. Ben de öldürülebilirdim. Tamamen tesadüf eseri yoldaydım. Muhtemelen yolda arıza yaşamasaydık o anda mağazada ben de olabilirdim. Sanığın o günü özellikle seçtiğini düşünüyorum. Çünkü biz ailecek bayramdan önce mağazada oluruz. Toplu bir katliam yapmayı düşündü" dedi. Teyzesinin emekli makine mühendisi olduğunu ve mağazanın muhasebesini tuttuğunu anlatan Ocak, "Olay günü de o yüzden oradaydı. Ben onun eline doğdum. Beni o büyüttü. 72 yaşında olmasına rağmen hala savaşıyordu. Benim kolumu kanadımı kırmak için o kadını öldürdü" diye konuştu.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENECEK

Mahkeme, sanık Abdullah Türkoğlu'nun 3 hafta boyunca gözlem altında tutularak akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Sanık Türkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 26 Nisan 2023 tarihine erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Abdullah Türkoğlu'nun 6 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.03'te Servet Bakırtaş'ın avukatlık ofisine gittiği, içeri girdikten sonra, "Ben Abdullah Türkoğlu, beni hatırladınız mı" diyerek yanında getirdiği ruhsatsız silahla göğüs ve boyun bölgesine iki el ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı anlatıldı. Sanık Türkoğlu'nun Bakırtaş'ı öldürdükten sonra olay terinden ayrılarak Öznur Tufan'ın iş yerine gittiği, boyun kısmına tek el ateş ederek öldürüp kaçtığı kaydedildi.