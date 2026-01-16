Haberler

Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de saat 16.15 sıralarında Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü ve S.A.'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaların arasında kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. de gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ

Saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Serdar Öktem'in aracıyla seyir halinde olduğu sırada, başka bir araç trafikte duruyor. Araçtan inen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
