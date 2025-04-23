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Avukat Rezan Epözdemir Tehdit Aldığını Açıkladı

Avukat Rezan Epözdemir Tehdit Aldığını Açıkladı
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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, katıldığı bir canlı yayın sonrası tehdit mesajları aldığını duyurdu. Epözdemir, bu tehditlerin hukuki sürecine devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir tehdit edildiğini duyurdu.

Avukat Epözdemir, dün katıldığı canlı yayın sonrası kendisi ve eşinin cep telefonlarına gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Epözdemir'in paylaşımı şöyle:

"Bu dün gece yayınlanan ve Yasemin Minguzzi ile birlikte katıldığımız 'Az Önce Konuştum' isimli programından sonra ben ve eşimin telefonuna gelen mesajlar. İlgilisi ve grubun ismi gerçek dışı bir şekilde kullanılmış olabileceğinden, hukuken üstünü çizdim. Sonrasında ben ve eşim görüntülü olarak da arandık. Konuyu başsavcılık ve emniyete de aktardım. Valilik makamına da gerekli önlemlerin alınması için başvuruda bulundum. Umarım gerekenler yapılır. Hukuken de sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Ahmet Minguzzi'nin katillerinin emsal mahiyette cezalandırılması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecektir."

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ve cinayete ilişkin haber yapan gazeteciler de tehdit mesajları aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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