Haberler

Avukat: Müvekkilim Geri Zekalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da, Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin davanın duruşmasında tutuklu sanık Kadir Özdemir'in avukatı, müvekkilinin geri zekalı olduğunu ve davanın ciddiyetini vurguladı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Davada sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

TUTUKLU SANIĞIN AVUKATI: BENİM MÜVEKKİLİM GERİ ZEKALI

Bolu'da, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin görülen davanın 3'üncü duruşması, 3'üncü gününde devam ediyor. Pazartesi ve salı günü görülen duruşmalarda 18 sanık ile avukatlarının savunmaları alınırken, kalan 14 sanık ile avukatları da savunmalarını yapmaya başladı. Grand Kartal A.Ş. bünyesindeki Gazelle Otel'in Muhasebe Müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, muhasebe personeli tutuklu sanık Mehmet Salun ve muhasebe müdür yardımcısı tutuklu sanık Cemal Özer, daha önceki beyanlarına katıldıklarını ifade etti.

Tutuklu sanık Kadir Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan, müvekkilinin beraatini istemediğini, tahliye kararını da mahkemenin takdirine bıraktığını belirterek, "Benim müvekkilim geri zekalı. Bunu kendisine de söyledim. Beni isterse dava edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Burada net, kasten adam öldürme var. Bilinçli taksir bizim önümüze atılmış yemdir. Bu oteli kim denetledi, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Davlumbazın ısısı bile standartlarda belli. Sen bunlara bakmadan yedin içtin" dedi.

'BU GERİ ZEKALI GİDİP BİRAZ YATSIN, AKLI BAŞINA GELSİN'

Avukat Baykan, bu işi para için yapmadığını ifade ederek, "Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var net. Kat görevlileri ve 16 kişi yanarak can verdi. Kendi çalışanlarına bile ihanet ettiler. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim geri zekalı gidip itfaiye raporunun iptali için başvuruda bulunmuş. Bu geri zekalı gidip biraz yatsın aklı başına gelsin onun bunun vekaletini almasın" dedi.

'KANUNDA BANA TANIMLANMAMIŞ GÖREV MÜFETTİŞLER TARAFINDAN DAYATILDI'

Tutuklu sanık İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, daha önceki beyanlara katıldığını belirterek, "1999 yılında Grand Kartal Otel, turizm işletme belgesiyle açıldı. Otel 2001 yılında İl Özel İdaresine başvurmuşlar, belgeler temin edilerek o dönemki yöneticiler tarafından ruhsatı verilmiştir. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir ibaresi vardır. Dolayısıyla 'Sen ruhsatı ver, biz denetimi yapacağız' denilmiştir. İhmalden dolayı burada değilim. Kanunda bana tanımlanmamış görev, müfettişler tarafından bana dayatıldı. Müfettişler yaptıkları soruşturmada ön yargılı davranmıştır ve sadece sana işlem yapacağız düşüncesiyle hareket etmiştir. Soruşturma izni verildiği gün tarafımıza tebliğ edilmeden gözaltına alınıp tutuklandım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.