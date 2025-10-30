Avukat: Müvekkilim Geri Zekalı

TUTUKLU SANIĞIN AVUKATI: BENİM MÜVEKKİLİM GERİ ZEKALI

Bolu'da, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin görülen davanın 3'üncü duruşması, 3'üncü gününde devam ediyor. Pazartesi ve salı günü görülen duruşmalarda 18 sanık ile avukatlarının savunmaları alınırken, kalan 14 sanık ile avukatları da savunmalarını yapmaya başladı. Grand Kartal A.Ş. bünyesindeki Gazelle Otel'in Muhasebe Müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, muhasebe personeli tutuklu sanık Mehmet Salun ve muhasebe müdür yardımcısı tutuklu sanık Cemal Özer, daha önceki beyanlarına katıldıklarını ifade etti.

Tutuklu sanık Kadir Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan, müvekkilinin beraatini istemediğini, tahliye kararını da mahkemenin takdirine bıraktığını belirterek, "Benim müvekkilim geri zekalı. Bunu kendisine de söyledim. Beni isterse dava edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Burada net, kasten adam öldürme var. Bilinçli taksir bizim önümüze atılmış yemdir. Bu oteli kim denetledi, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Davlumbazın ısısı bile standartlarda belli. Sen bunlara bakmadan yedin içtin" dedi.

'BU GERİ ZEKALI GİDİP BİRAZ YATSIN, AKLI BAŞINA GELSİN'

Avukat Baykan, bu işi para için yapmadığını ifade ederek, "Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var net. Kat görevlileri ve 16 kişi yanarak can verdi. Kendi çalışanlarına bile ihanet ettiler. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim geri zekalı gidip itfaiye raporunun iptali için başvuruda bulunmuş. Bu geri zekalı gidip biraz yatsın aklı başına gelsin onun bunun vekaletini almasın" dedi.

'KANUNDA BANA TANIMLANMAMIŞ GÖREV MÜFETTİŞLER TARAFINDAN DAYATILDI'

Tutuklu sanık İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, daha önceki beyanlara katıldığını belirterek, "1999 yılında Grand Kartal Otel, turizm işletme belgesiyle açıldı. Otel 2001 yılında İl Özel İdaresine başvurmuşlar, belgeler temin edilerek o dönemki yöneticiler tarafından ruhsatı verilmiştir. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir ibaresi vardır. Dolayısıyla 'Sen ruhsatı ver, biz denetimi yapacağız' denilmiştir. İhmalden dolayı burada değilim. Kanunda bana tanımlanmamış görev, müfettişler tarafından bana dayatıldı. Müfettişler yaptıkları soruşturmada ön yargılı davranmıştır ve sadece sana işlem yapacağız düşüncesiyle hareket etmiştir. Soruşturma izni verildiği gün tarafımıza tebliğ edilmeden gözaltına alınıp tutuklandım" dedi.