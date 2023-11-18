Avukat, kayınpederinin ve çalışanının otomobilini çizerek zarar verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde avukat F.Z., kayınpederinin ve onun çalışanının park halindeki otomobilini çizerek zarar verdi. İ.Z.'nin aracının zararı 79 bin lira, P.Ü.'ün aracının zararı ise 121 bin lira olarak tespit edildi. Savcı, avukat F.Z. hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kayınpederinin ve onun çalışanının park halindeki otomobilini çizerek zarar veren avukat F.Z. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Alaşehir ilçesinde avukat F.Z, iddiaya göre 14 Haziran'da aralarında sorun olan kayınpederi İ.Z. ile onun yanında çalışan P.Ü.'nün otomobillerini park halindeyken çizdi. Bunun üzerine hem İ.Z. hem de P.Ü, avukatları İpek Kul aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alınan ifadeler ve görgü tanıkların beyanı ışığında savcı, avukat F.Z. hakkında İ.Z.'nin aracına zarar verilmesiyle ilgili olarak tarafların akraba olduklarının altını çizip olayın şahsi cezasızlık kapsamında kaldığına kanaat getirip, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İ.Z.'nin çalışanı P.Ü.'nün otomobilinin çizilmesi olayı ile ilgili olarak hazırlanan iddianamede ise tanık E.T., F.Z.'yi otomobili çizerken gördüğü söylediği yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Uğradıkları zararın tespiti için Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesi'nden avukatları İpek Kul'un talebi doğrultusunda tespit raporu aldıran İ.Z.'nin aracının 79 bin lira, P.Ü.'ün aracının zararının ise 121 bin lira olduğu belirtildi. Raporda iki aracın ayrı ayrı 50'şer bin lira değer kaybettiği ayrıca onarımları için 20 gün tamir süresi gerektiği bu sebepten ötürü de ayrı ayrı 10'ar bin lira ikame araç masrafı olduğuna vurgu yapıldı.

İddianamede şüpheli avukatın ifadeleri de yer aldı. F.Z.'nin, hakkındaki suçlamaları reddettiğine dikkat çekildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, şüpheli F.Z.'nin savunmasının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğuna kanaat getirdi.

Taraflar, arabulucuda da anlaşamadı. Savcı, sanık F.Z. hakkında, şikayetçi P.Ü.'ye ait aracı çizerek zarar vererek üzerine atılı 'mala zarar verme' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.