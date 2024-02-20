Avukat Feyza Altun Şeriat Paylaşımı Nedeniyle Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

HABER: GAYE ŞEYMA CAN

Sosyal medya hesabından yaptığı şeriat paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan avukat Feyza Altun, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat hakkında yaptığı paylaşımla ilgili dün İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, savcılık gözetiminde evinde polislerce arama yapılan Altun'un aramanın ardından gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürülmüştü. Geceyi burada geçiren Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Altun, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddiasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.