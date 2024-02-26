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Avukat Feyza Altun Hakkında Suç Duyurusu

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Bir grup, sosyal medya hesabından yaptığı 'şeriat' paylaşımı nedeniyle önce gözaltına alınan ardından da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

HABER: GAYE ŞEYMA CAN

KAMERA: HAKAN KAYA

Bir grup, sosyal medya hesabından yaptığı "şeriat" paylaşımı nedeniyle önce gözaltına alınan ardından da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan gruba, yoldan geçen bir bir kadın "Türkiye laik kalacak zaten" dedi. Bu sırada grup üyeleri, kadına tepki gösterdi, alandan ayrılmasını istedi, "Türkiye laik midir laiktir. Laik mi kalacaktır? Allah bilir" ifadelerini kullandı. Feyza Altun, "Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için" sözleriyle suçlamalara yanıt vermişti.

Hayırların Fethi Derneği (HAYFED), KADİMDER ve 73 Selamet Kuşağı Akıncıları üyesi bir grup, sosyal medya hesabından şeriat paylaşımı nedeniyle avukat Feyza Altun hakkında Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından grup, adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına açıklama yapan HAYFED Derneği yöneticisi Nusret Oktar, Feyza Altun'un yeniden yargılanmasını isteyerek, "Feyza Altun yalnız değildir diye algı yapıyorlar, hastag açıyorlar. Türkiye laiktir laik kalacak diyorlar. Peki mevzu bu değil ki" dedi.

AÇIKLAMA SIRASINDA TEPKİ

Bu sırada yoldan geçen bir bir kadın "Türkiye laik kalacak zaten" dedi. Bu sırada grup üyeleri, kadına tepki gösterdi, kadının alandan ayrılmasını istedi.

"TÜRKİYE LAİK Mİ KALACAK ALLAH BİLİR"

Açıklamasına devam eden Oktar şöyle konuştu:

"Feyza Altun sizin şeriatınıza bilmem ne diyor. Biz onun için buradayız. Türkiye laik midir, laiktir. Laik mi kalacaktır? Allah bilir. Bu ülke yüzlerce sene şeriatla yönetildi ardından da laiklikle yönetiliyor. Yarına kimin çıkacağı belli değilken sen ebedi olarak laik kalacak niye dayanarak dersin"

"DİNİ DEĞERLER İÇİN KORUMA KANUNU GETİRİLSİN"

Meclisten dini değerler için koruma kanununun geçirilmesini isteyen Oktar, "Yüzde 99 Müslüman denen ülkede Allah'a, kitaba, Resulullah'a küfür edince bizim buraya gelip dava açmamız mı lazım? Nasıl Atatürk'ü koruma kanunu varsa, nasıl cumhurbaşkanlığına küfür ediliyor o küfürü eden hapse atılıyorsa biz Allah'a koruma kanunu, Resulullah için de koruma kanunu, dinlerimiz, değerlerimiz için de koruma kanunu çıkartılsın istiyoruz. Bu kadın bizim dinimize, kitabımıza sövmüştür. Biz işlem istiyoruz, sonuç istiyoruz. Bu konuda meclisten kanun çıksın istiyoruz. Allah'a, kitaba ve dini değerlere Hristiyan olsun, Yahudi olsun kimin inancı olursa olsun onlara küfür etmek, hakaret etmek dinen yasak olsun." dedi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından yaptığı şeriat paylaşımı nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, hakimlikte işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"ŞERİAT KADIN TAŞLAYAN TALİBAN AKLIDIR BENİM İÇİN"

Feyza Altun da gözaltına alındığı saatlerde, kimseyi rencide etmeyi düşünmediğini vurgulamış, "Bugüne kadar hiçbir inançla ilgili en ufak rencide edici şey yazmadım yazmam da. Kimsenin dini inancı, hangi din olursa olsun onu yaşama biçimi beni ilgilendirmez. Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern laik hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur" demişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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