Avukat Cemal Dönmezer Vefat Etti

Avukat Cemal Dönmezer vefat etti

ANTALYA - Merhum Alparslan Türkeş'in dava arkadaşlarından avukat Cemal Dönmezer tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olympos'ta yaşayan Cemal Dönmezer uzun süreden beri Karaciğer yetmezliği yüzünden tedavi görüyordu. Avukat Cemal Dönmezer tedavi gördüğü özel hastanede dün vefat etti.

Hukukçu Ordinaryus Prof. Sulhi Dönmezer'in oğlu olan Cemal Dönmezer için cenaze namazı Kumluca Yazır Mahallesi Kilisyakası Camiinde Kumluca Müftüsü Bedir Aydın tarafından kıldırıldı.

Dönmezer'in cenazesi kılınan cenazesi namazından sonra Çayalanı mezarlığında toprağa verildi.