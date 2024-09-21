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Avukat Cemal Dönmezer Vefat Etti

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Merhum Alparslan Türkeş'in dava arkadaşlarından avukat Cemal Dönmezer, uzun süredir tedavi gördüğü karaciğer yetmezliği nedeniyle Antalya'da vefat etti. Cenaze namazı Kumluca'da kılındı.

Avukat Cemal Dönmezer vefat etti

ANTALYA - Merhum Alparslan Türkeş'in dava arkadaşlarından avukat Cemal Dönmezer tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olympos'ta yaşayan Cemal Dönmezer uzun süreden beri Karaciğer yetmezliği yüzünden tedavi görüyordu. Avukat Cemal Dönmezer tedavi gördüğü özel hastanede dün vefat etti.

Hukukçu Ordinaryus Prof. Sulhi Dönmezer'in oğlu olan Cemal Dönmezer için cenaze namazı Kumluca Yazır Mahallesi Kilisyakası Camiinde Kumluca Müftüsü Bedir Aydın tarafından kıldırıldı.

Dönmezer'in cenazesi kılınan cenazesi namazından sonra Çayalanı mezarlığında toprağa verildi.

Avukat Cemal Dönmezer Vefat Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN SARIKAYALI - Güncel

Karaciğer Yetmezliği Alparslan Türkeş Politika Kumluca Antalya 3-sayfa Güncel Hukuk

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