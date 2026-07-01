Avukat Beliz Özkan'dan Murat Ongun'un İddialarına Yalanlama: "Para veya Eşinin Tahliyesi Konusu Hiçbir Surette Gündeme Gelmemiştir"

(ANKARA) - Avukat Beliz Özkan, İBB Davası'nda tutuklu bulunan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "1 milyon dolar" iddiasını yalanladı. Konuya ilişkin İstanbul Barosu'na da açıklama yaptığını söyleyen ve Ongun'u ziyaret ettiğini kabul eden Özkan, "Bahsi geçen görüşmede para veya eşinin tahliyesi konusu hiçbir surette gündeme gelmemiştir" dedi.

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın dünkü duruşmasında yaptığı savunmada, 27 Nisan 2025'te avukat Beliz Özkan'ın kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini ve eşinin tutuklanmaması karşılığında kendisinden 1 milyon dolar talep ettiğini söylemişti.

Avukat Beliz Özkan, Ongun'un bu iddiasına ilişkin açıklama yaptı. İddiayı yalanlayan Özkan, şunları kaydetti:

"Murat Ongun'un 30 Haziran tarihli İBB duruşmasında bahsettiği ziyaret;"

27 Nisan 2025 tarihinde iyi niyet temennilerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek amacıyla yapmış olduğum sadece halihazırdaki siyasi iklim ve ortak tanıdıklarımıza ilişkin kısa bir sohbetten ibaret olan bu görüşme nezaket çerçevesinde gerçekleşmiş ve tokalaşmak suretiyle son bulmuştur (Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi kamera kayıtlarından da tespit edileceği üzere).

Bu görüşmeden yaklaşık 1 yıl sonra Murat Ongun'un mesnetsiz beyanlarla şahsımı şikayet etmesi üzerine detaylı ve gerekli açıklama tarafımca İstanbul Barosu'na yapılmıştır. Beyanları iftiradan ibaret olup, bahsi geçen görüşmede para veya eşinin tahliyesi konusu hiçbir surette gündeme gelmemiştir.

Murat Ongun'un savunmasında adı geçen Cüneyt Yakut ile herhangi bir vekillik ilişkim olmadığı gibi, ilgili tarihler öncesi ya da sonrasında da herhangi bir telefon konuşmam veya yüz yüze görüşmem bulunmamaktadır. Uzun yıllardır kullandığım tek telefon hattımın HTS kayıtlarının incelenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması hususunda hiçbir tereddüdüm yoktur.

Yine kamuoyuna sunmaya hazır olduğum hesap kayıtlarım ve malvarlığım incelendiğinde tüm hayatım boyunca bahsedildiği gibi bir pazarlığın asla parçası olmadığım da anlaşılacaktır.

Hukuksuz yargılamalara konu pek çok siyasi davada mağdur vekili olarak bulundum ve tüm platformlarda muhalif tavrımdan ödün vermedim. Özellikle İBB soruşturması ve İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlara karşı ağır eleştirilerim sosyal medya paylaşımlarımdan da açıkça görülecektir. Kaldı ki ziyaret ettiğim tek kişi Murat Ongun olmayıp İBB Soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan pek çok kişiyi ziyaret ettim ve iyi niyet temennilerimi ilettim. Ziyaretin gerçekleştiği günlerde Saraçhane mitinglerinde bizzat bulunarak sonrasında tutuklanan gençlere hukuki destek verdim.

Meslek hayatım boyunca her türlü hukuksuzluğun karşısında durdum. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da hukuksuzluklara karşı savaşmaya devam edeceğimi, bu konuya ilişkin tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygıyla sunarım."

Kaynak: ANKA