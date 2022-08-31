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AVŞA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

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Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı, Zafer Yürüyüşü ve Pınar Dağdelen konseriyle kutlandı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı, Zafer Yürüyüşü ve Pınar Dağdelen konseriyle kutlandı.

Marmara ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gece Avşa Adası'nda devam etti. Fener alayı yürüyüşü ile başlayan kutlamalarda, Pınar Dağdelen sevilen türkülerle sahne aldı. Dağdelen'in ardından sahne alan Mösyö grubuyla 30 Ağustos coşkusu tavan yaptı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı konuşmada, 'Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğunu bir kez daha tescil eden Zafer Bayramımızın 100. Yıldönümü. Bu gururla tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum' dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları geç saatlere kadar sürdü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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